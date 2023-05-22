22 травня міністри оборони та офіційні особи з 12 європейських країн зустрічаються в Польщі. Серед головних питань – плани щодо посилення стримування та безпеки на східному фланзі військового альянсу.

Джерело: SkyNews.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що союзники шукають спільних рішень для гарантування безпеки.

Він зауважив, що його країна також реалізує плани щодо отримання літаків дальнього радіолокаційного стеження зі Швеції.

Офіційні особи також обговорять підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі в липні, де офіційні особи мають оцінити перспективи членства України.

Сьогоднішня зустріч також відзначає першу участь Фінляндії як члена НАТО.

Країна, яка має спільний кордон з Росією, приєдналася у квітні у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 15 травня віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна отримала першу партію ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS для розміщення поблизу російського кордону.

Зауважимо, Парламентська асамблея НАТО визнала воєнні злочини Росії проти України геноцидом. Одностайним рішенням вони заявили, що російський режим – рашизм.

Також варто зазначити, що у липні у Вільнюсі на саміті НАТО лідери мають схвалити тисячі сторінок секретних військових планів, у яких вперше з часів “холодної війни” буде докладно описано, як альянс відреагує на російську атаку.