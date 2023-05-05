Сьогодні, 5 травня, у місті Глубчиці Опольського воєводства на півдні Польщі демонтували радянський пропагандистський "пам’ятник вдячності Червоній армії", який було встановлено в 1945 році.

Про це йдеться у повідомленні Інституту національної пам’яті Польщі.

Очільник Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький заявив, що 1945 рік в Польщі був роком зіткнення не між добром і злом, а між злом і злом – між німецькими націонал-соціалістами і радянськими комуністами. Він підкреслив, що з 1939 року гітлерівська Німеччина і СРСР хотіли знищити Польщу і Центральну Європу.

“Тому такі пропагандистські об’єкти не можуть стояти на просторі вільної, незалежної та демократичної Польщі, бо це не пам’ятник, а об’єкт”, – зазначив Кароль Навроцький.

Він також додав, що пам’ятник повинен мати історичну, наукову або естетичну цінність. Натомість об’єкт в Глубчицях він назвав “неісторичним”, тому що той стосується подій, яких не було, оскільки в 1945 році насправді було не визволення Польщі, а поневолення радянською владою.

“Інститут національної пам’яті не лише ліквідує радянські пам’ятники – об’єкти радянської пропаганди, але й бореться за свідомість наступних поколінь поляків”, – підкреслив президент Інституту національної пам’яті Польщі.

Зазначається, що “пам’ятник вдячності Червоній армії” у польському місті Глубчиці було встановлено в 1945 році на честь 676 бійців червоної армії, які загинули у боях за місто в березні 1945 року. В 1952 році було проведено ексгумацію останків червоноармійців в Глубчицях, і в місті після цього не залишилося жодних місць поховань червоноармійців.