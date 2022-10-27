Про це повідомляє пресслужба Інституту національної пам’яті.
Так, на заяву президента Інституту національної пам’яті про декомунізацію публічного простору реагує все більше місцевої влади, яка вирішує ліквідувати залишки тоталітарної системи. Демонтаж пам’ятників є виконанням закону, який забороняє пропаганду комунізму чи будь-якої іншої тоталітарної системи, зазначили у пресслужбі.
Президент ІНП Кароль Навроцький завив, що демонтовані пам’ятники символізували не свободу, натомість були символом “системи, яка після 1945 року силою підпорядкувала половину Європи”, системи, яка вбивала польських робітників та активістів антикомуністичної опозиції, а також символом “тої системи, яка надихає нинішніх керівників РФ, відповідальних за війну в Україні “.
У жовтні 2017 року у Польщі набув чинності закон про знесення радянських пам’яток у межах програми декомунізації. Вже у березні 2022 року Навроцький закликав владу всіх країн, зокрема держав колишнього комуністичного блоку, прибрати з публічного простору імена та символи, що стосуються комуністичного режиму.
Раніше очільник Інституту національної пам’яті Польщі заявив, хоче завершити процес декомунізації публічного простору. Тільки за минулі три місяці організація прибрала 20 радянських пам’ятників із 60.
Після початку повномасштабної війни в Україні пам’ятники часів СРСР почали масово зносити також у країнах Балтії. Щобільше, нещодавно у Фінляндії демонтували подарований СРСР пам’ятник “Мир у всьому світі”. А на початку жовтня у місті Котка (Фінляндія), демонтували останній пам’ятник російському політичному діячу Володимиру Леніну.
- У столиці Латвії, всупереч протестам численної російськомовної громади, 25 серпня було завершено демонтаж найбільшого монумента радянської доби в країнах Балтії – пам’ятника солдатам радянської армії – визволителям Латвії від німецько-фашистських загарбників у парку Перемоги.
- У Польщі знову почали зносити пам’ятники часів СРСР. На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сусідній країні відновили процес декомунізації, який передбачає позбавлення від символів тоталітарних режимів.
- Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті “Батьківщини-матері” необхідно замінити на тризуб.
- В Україні створили дорадчий орган — Раду при Міністерстві культури та інформаційної політики України та Українському інституті національної пам’яті, яка буде займатися питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.