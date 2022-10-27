27 жовтня у Польщі демонтували ще чотири пам'ятники, присвячені радянським солдатам, йдеться про монументи "подяки Червоній Армії" у містах Глубчиці та Бичина, пам'ятник в Боболиці, а також монумент в районі Сташува.

Про це повідомляє пресслужба Інституту національної пам’яті.

Так, на заяву президента Інституту національної пам’яті про декомунізацію публічного простору реагує все більше місцевої влади, яка вирішує ліквідувати залишки тоталітарної системи. Демонтаж пам’ятників є виконанням закону, який забороняє пропаганду комунізму чи будь-якої іншої тоталітарної системи, зазначили у пресслужбі.

Президент ІНП Кароль Навроцький завив, що демонтовані пам’ятники символізували не свободу, натомість були символом “системи, яка після 1945 року силою підпорядкувала половину Європи”, системи, яка вбивала польських робітників та активістів антикомуністичної опозиції, а також символом “тої системи, яка надихає нинішніх керівників РФ, відповідальних за війну в Україні “.

У жовтні 2017 року у Польщі набув чинності закон про знесення радянських пам’яток у межах програми декомунізації. Вже у березні 2022 року Навроцький закликав владу всіх країн, зокрема держав колишнього комуністичного блоку, прибрати з публічного простору імена та символи, що стосуються комуністичного режиму.

Раніше очільник Інституту національної пам’яті Польщі заявив, хоче завершити процес декомунізації публічного простору. Тільки за минулі три місяці організація прибрала 20 радянських пам’ятників із 60.

Після початку повномасштабної війни в Україні пам’ятники часів СРСР почали масово зносити також у країнах Балтії. Щобільше, нещодавно у Фінляндії демонтували подарований СРСР пам’ятник “Мир у всьому світі”. А на початку жовтня у місті Котка (Фінляндія), демонтували останній пам’ятник російському політичному діячу Володимиру Леніну.