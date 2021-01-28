Про це повідомляє Gazeta Wrocławska.
Відомо, що українець вирішив висловити свій протест та з’явився біля входу на територію підприємства в оголеному вигляді.
На фото, яке прислали очевидці, видно, що чоловік був повністю голий. Він показував охоронцям фабрики непристойні жести обома руками.
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У підприємстві підтвердили, що чоловік дійсно працював у них, але на момент інциденту його вже звільнили. Також представники LG додали, що він, ймовірно, знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
“Ми були здивовані. Він був голим в таку холодну погоду. Ми прикрили його, довелося викликати швидку, медики оглянули його. Це співробітник аутсорсингової компанії, громадянин України, який, ймовірно, пив алкоголь і тому опинився в такому стані”, – пояснив один з менеджерів LG Energy Solution.
- Раніше група німецьких лікарів влаштувала “голий протест”, намагаючись привернути увагу до браку засобів індивідуального захисту в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.