Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що союзники України розглядають можливість створення "малої коаліції", яка надасть танки, необхідні для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Моравєцький заявив, що союзники України розглядають можливість створення “малої коаліції”, яка надасть танки, необхідні Україні для боротьби з російською агресією. Очільник польського уряду зізнався, що “помірковано скептично” ставиться до того, чи погодиться Німеччина — виробник танків Leopard — на їх передачу Україні іншими країнами.

Ми згодом створимо невелику коаліцію. З Німеччиною — це велика коаліція — 120 танків. Ми — 14 танків, але 14 танків нічого не змінять. Мають бути німецькі, фінські, данські, французькі танки. Західній Європі зараз потрібно надати Україні більше танків, щоб вони могли просто захищатися”, — наголосив Моравецький.

Ще до зустрічі Контактної групи щодо України в Рамштайні Польща висловлювала готовність передати Україні танки Leopard із власних запасів, але для цього спочатку потрібно отримати згоду Німеччини як країни-виробника цієї військової техніки. Поки що Німеччина погодилась провести інвентаризацію своїх танків Leopard, щоб з’ясувати, скільки з них може бути передано Україні.

Крім Польщі, про готовність надіслати українцям танки Leopard заявили також й у Фінляндії.

У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії керівної коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

Важка зброя – це танки”, – акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від панівної СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.