У Польщі набула чинності заборона на в’їзд російських туристів через порти та аеропорти

26 вересня у Польщі набула чинності заборона на в'їзд росіян із туристичними шенгенськими візами через порти та аеропорти.

Про це пише BBC.

Про заборону на в’їзд росіян зі звичайними візами по землі, морю та повітрю МВС Польщі оголосило ще тиждень тому, проте заборону на в’їзд по землі ввели в силу відразу, натомість повітрям і морем — відтермінували до понеділка.

В’їзд росіян зі звичайними візами заборонили та країни Балтії, а єдина сухопутна сусідка РФ, що залишилася серед країн ЄС, Фінляндія, готується це зробити.

Тим часом журналісти, які працюють у Брюсселі, пишуть, що посли країн ЄС на нараді запропонували — у зв’язку зі втечею росіян від мобілізації — спробувати ще раз переглянути візовий режим з РФ. Як саме переглянути – поки що не відомо.

Естонія, Латвія, Литва та Польща, інші країни ЄС, які межують з територією РФ, почали відмовляти російським громадянам у перетині кордону опівночі 19 вересня, заявивши, що вони не повинні подорожувати, поки їхня країна перебуває у стані війни з Україною.

Балтійські країни не пропонуватимуть притулку росіянам, які тікають від мобілізації Москвою військ, заявили їхні міністри 21 вересня.