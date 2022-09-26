У Польщі набула чинності заборона на в’їзд російських туристів через порти та аеропорти

Про це пише BBC.
Про заборону на в’їзд росіян зі звичайними візами по землі, морю та повітрю МВС Польщі оголосило ще тиждень тому, проте заборону на в’їзд по землі ввели в силу відразу, натомість повітрям і морем — відтермінували до понеділка.
В’їзд росіян зі звичайними візами заборонили та країни Балтії, а єдина сухопутна сусідка РФ, що залишилася серед країн ЄС, Фінляндія, готується це зробити.
Тим часом журналісти, які працюють у Брюсселі, пишуть, що посли країн ЄС на нараді запропонували — у зв’язку зі втечею росіян від мобілізації — спробувати ще раз переглянути візовий режим з РФ. Як саме переглянути – поки що не відомо.
Естонія, Латвія, Литва та Польща, інші країни ЄС, які межують з територією РФ, почали відмовляти російським громадянам у перетині кордону опівночі 19 вересня, заявивши, що вони не повинні подорожувати, поки їхня країна перебуває у стані війни з Україною.
Балтійські країни не пропонуватимуть притулку росіянам, які тікають від мобілізації Москвою військ, заявили їхні міністри 21 вересня.
22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда “посилився” після наказу президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію.
Раніше в Естонії заявили, що не надаватимуть політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.
- Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати всіх громадян Росії від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.
- Президент РФ Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у РФ.
- Фінська прикордонна служба повідомила, що кількість росіян, котрі в’їхали до Фінляндії через її сухопутний кордон з РФ у неділю, вдвічі перевищила показники попередньої неділі.