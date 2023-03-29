Про це повідомило “Польське радіо“.
За словами речниці прикордонної служби Польщі, лейтенанта Анни Міхальської, електронне загородження включає систему камер і датчиків руху. Вже розпочали роботу над центром спостереження у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині.
“Цього тижня також розпочнуть підготовку до роботи на кордоні”, – зазначила Міхальська.
Загородження встановлюватимуть на кордоні з Калінінградською областю. Роботи мають розпочатися в першій половині квітня.
Система камер і датчиків руху охоронятиме 199 кілометрів. Електронне загородження охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією. Винятком стане ділянка Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняють електронні засоби.
Встановлення загородження відбувається на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони державного кордону, який ухвалили у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні. Закон набув чинності 4 листопада 2021 року.
- Наприкінці лютого у Фінляндії розпочали будівництво стіни на кордоні з Росією. Роботи почалися з обох боків прикордонного переходу Іматру.
- Станом на 23 березня Польща вже збудувала 107 км загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ.