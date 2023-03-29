Невдовзі у Польщі почнуть встановлювати електронне загородження на кордоні з Росією. Польська компанія почне завозити на будівельний майданчик необхідні для монтажу матеріали.

Про це повідомило “Польське радіо“.

За словами речниці прикордонної служби Польщі, лейтенанта Анни Міхальської, електронне загородження включає систему камер і датчиків руху. Вже розпочали роботу над центром спостереження у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині.

“Цього тижня також розпочнуть підготовку до роботи на кордоні”, – зазначила Міхальська.

Загородження встановлюватимуть на кордоні з Калінінградською областю. Роботи мають розпочатися в першій половині квітня.

Система камер і датчиків руху охоронятиме 199 кілометрів. Електронне загородження охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією. Винятком стане ділянка Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняють електронні засоби.

Встановлення загородження відбувається на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони державного кордону, який ухвалили у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні. Закон набув чинності 4 листопада 2021 року.