Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа, повідомляє польське видання Interia.pl.
“Ми вже проводимо консультації з цього приводу. Триває російська психолого-дипломатична операція. Я не хочу розкривати все, тому що не все служить справі безпеки України”, – зауважив Марцін Оцепа.
За його словами, Польща “не утримується від допомоги”. Він також наголосив, що Варшава готова підтримати Україну у всьому, що буде необхідно.
Окрім цього заступник міністра додав, що Польща не панікує та наразі не планує евакуювати своїх дипломатів.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.
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