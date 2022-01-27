Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа, повідомляє польське видання Interia.pl.

“Ми вже проводимо консультації з цього приводу. Триває російська психолого-дипломатична операція. Я не хочу розкривати все, тому що не все служить справі безпеки України”, – зауважив Марцін Оцепа.

За його словами, Польща “не утримується від допомоги”. Він також наголосив, що Варшава готова підтримати Україну у всьому, що буде необхідно.

Окрім цього заступник міністра додав, що Польща не панікує та наразі не планує евакуювати своїх дипломатів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.

 