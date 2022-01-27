У Польщі проводять консультації щодо спорядження зброї до України на тлі загрози нового нападу Російської Федерації. Там вже готові надати підтримку, проте, із міркувань безпеки поки що не розкривають подробиці.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа, повідомляє польське видання Interia.pl.

“Ми вже проводимо консультації з цього приводу. Триває російська психолого-дипломатична операція. Я не хочу розкривати все, тому що не все служить справі безпеки України”, – зауважив Марцін Оцепа.

За його словами, Польща “не утримується від допомоги”. Він також наголосив, що Варшава готова підтримати Україну у всьому, що буде необхідно.

Окрім цього заступник міністра додав, що Польща не панікує та наразі не планує евакуювати своїх дипломатів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.