У польському Вроцлаві відбулася акція протесту під гаслом "Зупинимо вбивць з поліції". Мітинг організовано зокрема й через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка, якого, за попередніми даними, закатували до смерті поліціянти.

Про це повідомляє місцеве видання Gazeta.pl.

Учасники акції вимагали відставки керівника місцевої поліції, вигукували “ганьба” та “бандити”.

Протестувальники тримали банери з гаслами “У вас кров на руках”, “Я не хочу боятися поліціянта”. Інцидентів під час демонстрації зафіксовано не було.

Однак акція не була одноразовою. За тиждень українці, які проживають у Вроцлаві, організовують наступний протест. Мітинг під назвою “Стоп насильству! Держава повинна захищати, а не вбивати” відбудеться у наступну неділю о 13:00 на тому ж місці.

“Мирний протест української громади разом з усіма жителями Вроцлава проти насильства поліції проти мешканців Вроцлава. Катування та смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику – це межа, яку ніколи не варто було перетинати. Ми вимагаємо чесного розслідування, покарання винних і запевнень, що це більше ніколи не повториться у Вроцлаві, який є нашим домом”, – йдеться у повідомленні організаторів акції.

Нагадаємо, 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко помер у Вроцлаві після затримання поліцією. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження. За інформацією польських ЗМІ, українця били й душили, хоча він не поводився агресивно. На нього накинулись шестеро людей, серед яких правоохоронці та працівники витверезника.

Вони сідали на Никифоренка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком й душили. Побиття тривало пів години. Потім втрутився лікар, який розпочав негайні реанімаційні заходи, але безрезультатно. Українець помер о 23:53.

Посольство України в Польщі найближчим часом надішле МЗС сусідньої країни ноту щодо смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка