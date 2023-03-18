У Польщі для вимушено переміщених осіб з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

У відомсті пояснили, що для, щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням. Далі вам надішлють сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації.

Згодом після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.

Як переселенцям отримати відшкодування за ліки у Польщі?

За даними Мінреінтеграції, українці, які після 24 лютого 2022 року вимушено евакуювалися до Польщі, мають право на відшкодування за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки.

Відтак, щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря. А також – номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року.

Отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

Натомість ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна за посиланням. Проте варто зауважити, що перелік ліків змінюється щомісяця.