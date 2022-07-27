У Польщі хочуть створити "Долину безпілотників" для того, щоб прискорити інновації у цій галузі на користь Польщі та України.

Про це повідомляє національний польський радіомовник Polskie Radio.

Ідею щодо створення такої локації учора обговорили у Варшаві зацікавлені представники Польщі, України та Сполучених Штатів Америки на конференції Warsaw Drone Summit.

“Створення “Долини безпілотників” прискорить інновації у цій галузі на користь Польщі та України, а також Польща може стати регіональним центром інновацій безпілотників”, – йдеться у повідомленні.

Концепцію “Долини безпілотників” представив колишній директор ЦРУ у боротьбі з тероризмом Бернард Хадсон, що працює у зонах конфлікту. За його словами, російське широкомасштабне вторгнення в Україну продемонструвало важливу роль безпілотних літальних апаратів на полі бою.

Натомість у Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що у липні змогли запустити масштабний проєкт “Армія дронів”, де вже зібрали понад пів мільярда гривень на високоточні мультикоптери.

“Досвід з використання дронів плануємо продовжити й в майбутньому. Технології безпілотників у різних сферах життя можна використовувати у секторі охорони здоров’я для транспортування медичних товарів, інспекцій будівельної сфери та у роботі агросектору. Саме тому зараз важливо об’єднати всі наші зусилля навколо інноваційних рішень безпілотників майбутнього”, – наголосили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Керівниця американської програмістської компанії Chenope, яка також працює в Україні та Польщі, яка є співорганізатором конференції, Елізабет Чарнок наголосила, що йдеться не лише про дрони, а й про програмне забезпечення, технології розпізнавання зображень, інтеграцію даних із різних датчиків та програм для їх розвитку.

Довідка. Warsaw Drone Summit – конференція, під час якої представники українського та польського урядів, технологічні новатори та інвестори вперше зустрілись у Варшаві й обговорили розвиток ринку дронів.

Нагадаємо, що у липні Генштаб ЗСУ, Мінцифра та UNITED24 запустили проєкт “Армія дронів” для того, щоб посилити українську армію та зберегти життя військових. “Армія дронів” – це комплексна програма, яка здійснюватиме системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Реалізація цього проєкту допоможе ЗСУ спостерігати лінію фронту, а це близько 2470 кілометрів, та давати ефективну відсіч ворожим атакам.