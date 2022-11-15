Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити готовність деяких військових підрозділів і вирішує, чи вимагати консультацій із союзниками відповідно до статті 4 договору НАТО після ракетних ударів поблизу кордону з Україною, заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

Про це пише Reuters.

Мюллер зазначив, що з огляду на ситуацію, уряд реалізував відповідні процедури. Зокрема, щойно ухвалене рішення про підвищення готовності певних бойових, військових частин на території Польщі та про підвищення бойової готовності підрозділів силових структур у країні.

Окрім цього, польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору. Згідно з цією статтею сторони “проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі Сторін загрожує небезпека”.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом США Джо Байденом у зв’язку зі влучанням, ймовірно, російських ракет поблизу кордону з Україною. Наразі тривають перемовини з Володимиром Зеленським.

Після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Польські ЗМІ оприлюднили неофіційну інформацію про аварію в Пшеводові в Грубешівському районі, який розташований біля кордону з Україною. Як стало відомо, там загинули двоє осіб, на місці перебувають рятувальні служби та представники армії. Причина вибуху поки що невідома.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.