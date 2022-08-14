Про це повідомило Рolskie Radio.

За словами заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, Польща виступає за продовження європейських санкцій проти РФ. Особливо країна підтримує ідею призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ. Посадовець підкреслив, що не всі країни ЄС згодні на такий крок, серед них Німеччина, Франція та Нідерланди.

“У зв’язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням”, – пояснив Вавжик.

Польща проводить переговори вже кілька тижнів щодо цього питання з іншими державами. Серед них країни як Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина. Рішення можуть очікувати найближчими тижнями.