Про це повідомило Рolskie Radio.
За словами заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, Польща виступає за продовження європейських санкцій проти РФ. Особливо країна підтримує ідею призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ. Посадовець підкреслив, що не всі країни ЄС згодні на такий крок, серед них Німеччина, Франція та Нідерланди.
“У зв’язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням”, – пояснив Вавжик.
Польща проводить переговори вже кілька тижнів щодо цього питання з іншими державами. Серед них країни як Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина. Рішення можуть очікувати найближчими тижнями.
Пьотр Вавжик нагадав, що Польща не видає туристичні візи росіянам вже кілька місяців. Їх можуть отримати росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон. Йдеться про водіїв вантажівок, дипломатів, а також осіб з картою поляка або у яких є члени родин серед громадян Польщі та інших країн ЄС.
- Естонська влада з 18 серпня має намір не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгенськими візами. Однак є низка винятків.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, аби зупинити РФ від анексії українських територій, західні країни мають заборони в’їзд усім російським громадянам.
- Після того, як Естонія заборонила в’їзд громадянам Росії до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.