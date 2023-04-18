Польща хоче відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах HIMARS на своїй території.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

“Ми хочемо, щоб у Польщі була створена “академія HIMARS”, де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи”, – зазначив очільник Міноборони Польщі.

А також додав, що сьогодні, 18 квітня, в Торуні проходить конференція European Rocket Artillery Summit, де обговорюватимуться деталі цього проєкту.

За словами міністра оборони Польщі, перші HIMARS прибудуть до Польщі пізніше цього року.

Крім того, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території країни планують побудувати склади озброєнь для кількох тисяч одиниць військової техніки НАТО. Варшава має на меті підвищити безпеку країни.

Країна планує зміцнити трансатлантичне партнерство, коли відносини ЄС та США будуть в пріоритеті, під час головування Польщі в Європейському союзі. За словами Моравецького, безпека країни ґрунтується на економічному співробітництві та співробітництві в галузі оборони.

Прем’єр розраховує, що під час візиту до США обидва пункти буде зміцнено.

“Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, а й поговорю про фінансові питання. Усім відомо, що саме замовлення – це не найскладніше, найскладніше – налагодити фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь”, – додав Моравецький.

Також Варшава разом із США створить логістичні комплекси та об’єкти для обладнання.

“Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та в інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку”, – додав прем’єр.