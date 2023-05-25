Польща вже заморозила російські активи на понад мільярд євро. Водночас для того, щоб їх арештувати, необхідно внести відповідні зміни до Конституції.

Джерело: Wprost

У польському Сеймі відбулося друге читання парламентського законопроєкту про внесення змін до Конституції Республіки Польща. Він спрямований, серед іншого створення правової можливості для конфіскації російського майна.

Так, до ст. 216 Конституції, яка встановлює ліміт на держпозики для фінансування оборонних потреб, автори проєкту пропонують додати положення про право держказначейства арештовувати та конфісковувати активи, якщо вони потенційно можуть бути використані для підтримки агресії РФ.

Натомість вилучені активи будуть повністю спрямовані на підтримку постраждалих від російської агресії.

Міністр Ради міністрів Польщі Лукаш Шрайбер зауважив, що сума заморожених активів російських олігархів наразі вже перевищує мільярд євро, тож мовиться про “досить значні ресурси”.

Він також закликав опозиційних парламентарів діяти так, щоб зміни в законі дозволили арештувати російські активи, заморожені в Польщі.

Вас не переконує те, що відбувається в російській Думі? Вас не переконують слова Дмитра Медведєва, який не бачить сенсу продовжувати дипломатичні відносини з Польщею, а колишній омбудсмен з прав дитини закликав до вбивства польського посла?”, – зауважив Шрайбер.

Через внесені поправки документ знову передали до спеціальної комісії для розгляду законопроєкту про внесення змін до Конституції Республіки Польща.

Зауважимо, 24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.

10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.