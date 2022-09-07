Міністр оборони Польщі Марцін Оцеп висловився, що вони не виключають можливість військового конфлікту з Росією найближчими роками. На тлі російського вторгнення до України Польща посилює обороноздатність армії.

Про це повідомили в інтерв’ю РАР.

Міністр наголосив, що Польща має кордон з Росією і Білоруссю. Це несе потенційну загрозу вторгнення.

За його словами, Польща може не турбуватися з приводу вторгнення, поки РФ веде війну проти України. Утім можливість збройного конфлікту залежить від того, як закінчитися війна в Україні.

Марцін Оцеп зазначив, що нині Польща не бачить “серйозної безпосередньої загрози російського вторгнення”. Він озвучив таке з розрахунком на найближчі 2-3 роки.