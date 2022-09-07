Про це повідомили в інтерв’ю РАР.
Міністр наголосив, що Польща має кордон з Росією і Білоруссю. Це несе потенційну загрозу вторгнення.
За його словами, Польща може не турбуватися з приводу вторгнення, поки РФ веде війну проти України. Утім можливість збройного конфлікту залежить від того, як закінчитися війна в Україні.
Марцін Оцеп зазначив, що нині Польща не бачить “серйозної безпосередньої загрози російського вторгнення”. Він озвучив таке з розрахунком на найближчі 2-3 роки.
“Хтось каже, що це дасть нам 7 або навіть 9 років спокою, а хтось каже, що 2-3 роки. Все залежить від того, чим закінчиться конфлікт в Україні”, – зазначив він.
Міністр оборони вважає, що цей час Варшава має використати для зміцнення обороноздатності. Польща у проєкт держбюджету на 2023 рік закладає рекордні 97 млрд злотих (понад 2 млрд доларів). Від 30 до 40 млрд злотих вкладуть до Фонду Збройних сил Польщі.
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