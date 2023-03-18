Польща вітає рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення та дітей з території України.

Про це інформує Polskie Radio з посиланням на заяву представника офісу координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина.

Зауважимо, що вчора, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.

Станіслав Жарин підкреслив, що цей ордер є виправданим і добре задокументованим.

“Ми маємо справу з жорстоким вторгненням Росії в Україну, серією злочинів, які є прямим наслідком особистих рішень Володимира Путіна та системних дій російської держави на чолі з Путіним”, – зазначив Станіслав Жарин.

Також він нагадав, що російського президента звинуватили в участі у вивезенні дітей з тимчасово окупованих територій України до РФ. Станіслав Жарин заявив, що російські військові викрадають українських дітей і переправляють їх углиб Росії.

Зокрема, він наголосив, що це не лише процес морального руйнування українського суспільства, а процес геноциду. За його словами, йдеться про свідоме знищення української нації та денаціоналізацію викрадених дітей.

Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик сказав, що рішення Міжнародного кримінального суду є дуже важливим сигналом, надісланим усім російським злочинцям, адже оскільки МКС переслідує навіть Путіна, тим більше він буде переслідувати кожного російського солдата чи кожного іншого російського злочинця.

“Це рішення свідчить про те, що ніхто не може почуватися в безпеці, що ніхто не може уникнути відповідальності за злочини, скоєні в Україні, навіть лідер Росії буде притягнутий до відповідальності”, – наголосив Пьотр Вавжик.