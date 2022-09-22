Про це пише Reuters.
Йод вважається засобом захисту організму від таких захворювань, як рак щитовидної залози, у разі радіоактивного опромінення.
Обстріл Запорізької атомної електростанції – найбільшої атомної електростанції в Європі – пошкодив будівлі поблизу її шести реакторів і обірвав електрокабелі, створюючи ризик ядерної катастрофи, яка вплине на сусідні країни. РФ та Україна звинувачують одна одну в обстрілах навколо станції.
“Після повідомлень у ЗМІ про бої поблизу Запорізької АЕС ми вирішили… завчасно вжити захисних заходів щодо розповсюдження йоду. Я хотів би запевнити всіх громадян, що це звичайні, превентивні заходи, які мають захистити нас у випадку ситуації, яка… сподіваюся, не станеться”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Блажей Побозі.
Російське вторгнення в Україну поставило колишні радянські сателіти на вітер, а погроза президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю вже змусила містян силкуватися запастися йодом на ранніх етапах війни.
Вранці 22 вересня російські військові випустили 9 ракет по місту Запоріжжя, вразивши готель і електростанцію, повідомив у четвер губернатор області Олександр Старух.
Запоріжжя знаходиться приблизно в 50 км від однойменної атомної станції.
Глава агентства ООН з атомної енергетики заявив 21 вересня, що не відмовлятиметься від плану створити захисну зону навколо Запорізької АЕС, попри плани РФ мобілізувати нові війська та провести референдум у регіоні.
“Зараз ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, вирішення якої потребуватиме, можливо, більше, ніж однієї зустрічі”, – заявив він під час брифінгу у штаб-квартирі ООН, передає Інтерфакс-Україна.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.