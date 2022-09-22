Польща, стурбована бойовими діями навколо Запорізької АЕС в Україні, роздала йодні таблетки регіональним пожежним службам, щоб вони їх передали населенню у разі радіоактивного опромінення.

Про це пише Reuters.

Йод вважається засобом захисту організму від таких захворювань, як рак щитовидної залози, у разі радіоактивного опромінення.

Обстріл Запорізької атомної електростанції – найбільшої атомної електростанції в Європі – пошкодив будівлі поблизу її шести реакторів і обірвав електрокабелі, створюючи ризик ядерної катастрофи, яка вплине на сусідні країни. РФ та Україна звинувачують одна одну в обстрілах навколо станції.

“Після повідомлень у ЗМІ про бої поблизу Запорізької АЕС ми вирішили… завчасно вжити захисних заходів щодо розповсюдження йоду. Я хотів би запевнити всіх громадян, що це звичайні, превентивні заходи, які мають захистити нас у випадку ситуації, яка… сподіваюся, не станеться”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Блажей Побозі.

Російське вторгнення в Україну поставило колишні радянські сателіти на вітер, а погроза президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю вже змусила містян силкуватися запастися йодом на ранніх етапах війни.

Вранці 22 вересня російські військові випустили 9 ракет по місту Запоріжжя, вразивши готель і електростанцію, повідомив у четвер губернатор області Олександр Старух.

Запоріжжя знаходиться приблизно в 50 км від однойменної атомної станції.

Глава агентства ООН з атомної енергетики заявив 21 вересня, що не відмовлятиметься від плану створити захисну зону навколо Запорізької АЕС, попри плани РФ мобілізувати нові війська та провести референдум у регіоні.

“Зараз ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, вирішення якої потребуватиме, можливо, більше, ніж однієї зустрічі”, – заявив він під час брифінгу у штаб-квартирі ООН, передає Інтерфакс-Україна.