У Польщі вивчать можливість допуску українських диспетчерів до контролю повітряного простору країни. На меті – підтримувати фахові здібності переселенців.

Про це повідомило Wnp.pl.

Проаналізує можливі сценарії підтримки колег з-за східного кордону Агентство аеронавігаційного обслуговування Польщі (PAŻP). Воно підготує сценарій у межах своїх компетенцій, – розповіла представниця PAŻP Руслана Кшемінська.

За її словами, до Польщі надіслали запит Державна авіаційна служба України (ДАСУ) разом з Єврокомісією. У ньому йшлося про підтримку фахових здібностей українських контролерів повітряного руху, зокрема виконання деяких завдань з контролю повітряного руху над Польщею.

Глава ДАСУ Олександр Більчук вже звертався до голови PAŻP з аналогічним проханням в умовах закритого неба України через російське вторгнення. Він просив розглянути питання про зупинення вимоги володіння польською мовою для диспетчерів вищих ешелонів повітряного простору, використовуючи натомість англійську мову.

Глава авіаційного управління транспортного директорату Єврокомісії Філіп Корнеліс зазначав, що вважає ідею Більчука вигідною для всіх сторін. Він вважає, що через тривале закриття повітряного простору диспетчери з України можуть втратити фахові навички, які потім складно буде відновити.

Питання про зупинення вимоги щодо знання мови є виключною компетенцією відповідної країни, згідно з європейськими правилами.