Про це повідомили в етері польського TVP1.

Міністр закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що серед російських громадян агресивна політика Володимира Путіна має велику підтримку. Проте Олаф Шольц нібито не хоче помічати цього явища.

“До нього не дійшли, або він не читав усі ті повідомлення про величезну підтримку політики Володимира Путіна серед простих росіян, може, він не бачив усі відео, на яких люди збираються у букву Z”, – сказав заступник глави МЗС.

Польський міністр наголосив, що у такий спосіб німецький канцлер прагне відбілити росіян. Іншими словами просувати наративи, що “є хороші росіяни і поганий цар”.

“Це, очевидно, спроба в певному сенсі відбілити або розділити, що є хороші росіяни і поганий цар”, – додав він.

Марцін Пшидач впевнений, що нині світові лідери мають приймати вагомі політичні рішення. Він вважає, що Європейський Союз має ввести цілісні візові санкції для росіян.