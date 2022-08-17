Про це повідомили в етері польського TVP1.
Міністр закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що серед російських громадян агресивна політика Володимира Путіна має велику підтримку. Проте Олаф Шольц нібито не хоче помічати цього явища.
“До нього не дійшли, або він не читав усі ті повідомлення про величезну підтримку політики Володимира Путіна серед простих росіян, може, він не бачив усі відео, на яких люди збираються у букву Z”, – сказав заступник глави МЗС.
Польський міністр наголосив, що у такий спосіб німецький канцлер прагне відбілити росіян. Іншими словами просувати наративи, що “є хороші росіяни і поганий цар”.
“Це, очевидно, спроба в певному сенсі відбілити або розділити, що є хороші росіяни і поганий цар”, – додав він.
Марцін Пшидач впевнений, що нині світові лідери мають приймати вагомі політичні рішення. Він вважає, що Європейський Союз має ввести цілісні візові санкції для росіян.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти того, аби громадянам Росії забороняли в’їзд до країн-членів Європейського Союзу. За його словами, не варто карати всіх росіян, адже це – “війна Путіна”.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що важливо не ускладнювати життя опонентам Кремля. Попри це, він визнав, що є місце для дебатів на європейському рівні щодо заборони видачі віз російським туристам.