У Польщі направили до суду обвинувальний акт проти громадянина Росії та Білорусі. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).

Про це повідомило PAP.

Прессекретар Окружної прокуратури Варшави Александра Скшиняж зазначила, що обвинувальний акт передано 30 грудня. Росіянина та білоруса підозрюють у веденні шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки з 2017 року по квітень 2022 року. Двох фігурантів затримано у квітні 2022 року.

За даними слідства, вони брали участь у діяльності ГРУ шляхом розпізнавання військових об’єктів, що мають критичне значення для оборони Республіки Польща. Вони збирали інформацію про боєздатність, моральний стан та функціонування підрозділів, зокрема в часи небезпеки. Підозрювані передавали дані до Росії.

Громадяни перебували у Польщі на законних підставах. Білорус навчався у виші, а потім влаштувався роботу з організації парашутної підготовки. Чоловік налагодив контакти, зокрема соціальні, які використовував у своїй діяльності на користь російської військової розвідки. Другий обвинувачений, здійснював діяльність під виглядом проведення культурних заходів та туризму.

Зазначено, що їхня діяльність була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі. Серед завдань було розвідувати виконання роботи військовослужбовцями ЗС Польщі в районі державного кордону з Білоруссю у зв’язку з так званою міграційною кризою.

Обидва фігуранти справи про шпигунство перебувають під вартою.