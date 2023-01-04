Про це повідомило PAP.
Прессекретар Окружної прокуратури Варшави Александра Скшиняж зазначила, що обвинувальний акт передано 30 грудня. Росіянина та білоруса підозрюють у веденні шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки з 2017 року по квітень 2022 року. Двох фігурантів затримано у квітні 2022 року.
За даними слідства, вони брали участь у діяльності ГРУ шляхом розпізнавання військових об’єктів, що мають критичне значення для оборони Республіки Польща. Вони збирали інформацію про боєздатність, моральний стан та функціонування підрозділів, зокрема в часи небезпеки. Підозрювані передавали дані до Росії.
Громадяни перебували у Польщі на законних підставах. Білорус навчався у виші, а потім влаштувався роботу з організації парашутної підготовки. Чоловік налагодив контакти, зокрема соціальні, які використовував у своїй діяльності на користь російської військової розвідки. Другий обвинувачений, здійснював діяльність під виглядом проведення культурних заходів та туризму.
Зазначено, що їхня діяльність була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі. Серед завдань було розвідувати виконання роботи військовослужбовцями ЗС Польщі в районі державного кордону з Білоруссю у зв’язку з так званою міграційною кризою.
Обидва фігуранти справи про шпигунство перебувають під вартою.
- У Німеччині за підозрою у співпраці з Росією затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND). Йдеться, що він міг передавати Москві дані про Україну.
- У Львівській області затримано російського агента, який збирав розвідувальні дані для росіян. У травні 2022 року він передавав бойовикам так званої “ДНР” інформацію про ЗСУ.