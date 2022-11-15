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У Польщі терміново скликають комітет Нацбезпеки: дві ракети впали поблизу українського кордону

Після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Вівторок, 15 листопада 2022, 20:53
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Про це повідомив офіційний представник уряду Пьотр Мюллер у Twitter.

Перед початком зустрічі Мюллер закликав не розповсюджувати неперевірену інформацію. Наразі офіційної інформації щодо причин термінового засідання не повідомляють.

У пізнішій заяві він сказав, що в Польщі склалася кризова ситуація, але він надасть більше інформації після засідання комітету.

Польські ЗМІ оприлюднили неофіційну інформацію про аварію в Пшеводові в Грубешівському районі, який розташований біля кордону з Україною. Як стало відомо “Інтерну”, там загинули двоє людей, на місці перебувають рятувальні служби та представники армії. Причина вибуху поки що невідома.

Тоді як Radio Lublin повідомляє іншу інформацію. Нібито інцидент стався на перевантажувальній базі, куди заїжджають трактори з вантажами, один з яких раптово вибухнув. Зазначається, що цю версію підтвердили у поліції.

Довідка. Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони створено у жовтні 2020 року рішенням прем’єр-міністра Матеуша Моравецького. Його першим головою став Ярослав Качинський, який на той час обіймав посаду віцепрем’єра з безпеки в уряді. До складу комітету входять: віцепрем’єр-міністр, призначений главою уряду, голова міністерства національної оборони, глава МВС, міністр юстиції, міністр-координатор спецслужб і голова дипломатії.

“До завдань комітету входить забезпечення координації підготовки, діяльності та прийняття ефективних рішень з питань безпеки та оборони держави та внесення пропозицій з цього приводу Раді Міністрів або прем’єр-міністру”, – уточнюється в розпорядженні про заснування Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Теги: комітет Нацбезпеки, масовані удари, Моравецький, Польща, скликання

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