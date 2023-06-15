російсько-українська війна

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У Польщі триває зведення електронного паркану на кордоні з РФ

На кордоні Польщі з РФ триває встановлення електронного паркану, із системою камер та датчиків руху. Загорожа охоплюватиме 12 ділянок протяжністю близько 200 кілометрів. Усю систему планують добудувати до кінця вересня.

П’ятниця, 16 червня 2023, 00:44
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Джерело: пресслужба прикордонної служби Польщі

Зауважується, що система камер та датчиків здійснюватиме моніторинг цілодобово, тому прикордонникам не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Вони будуть реагувати виключно на реальні спроби перетину кордону людьми.

Протягом 14 та 15 червня на польсько-російському кордоні встановили ще кілька контейнерів, які є частиною системи. Контейнери були розміщені на ділянках, охоронюваних прикордонними постами в Семпополі, Голдапі та Дубенінках.

Більше буде встановлено наступного тижня.

За словами лейтенантки прикордонної служби Анни Міхальської, ділянка охопить сухопутний коридор.

Нині вже встановлено близько 1110 опор (близько 55% від загальної кількості) та прокладено близько 65 км мережевих та електричних кабелів мережевих та трансмісійних кабелів.

Окрім цього, у штаб-квартирі Прикордонної служби в Кентшині також готується Центр спостереження, куди надходитимуть сигнали від камер і датчиків. Очікується, що вже до кінця вересня вся система загорожі на кордоні Польщі з Калінінградською областю буде повністю готова.

Минулого року прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії.

Нагадаємо у березні Польща запланувала початок зведення електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Планувалося, що ділянка має охопити 200 кілометрів.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна зміцнює свій кордон із Білоруссю, встановлюючи протитанкові їжаки.

У грудні минулого року Польща ввела в експлуатацію четверту ділянку електронного загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 17, 6 км.

За польсько-білоруським кордоном стежать понад тисяча денно-нічних камер та тепловізорів. Сигнали системи надходять до Центру нагляду в Білостоку, який постійно інформує патрулі Прикордонної служби про ситуацію на кордоні.

Теги: електронний паркан, зведення паркана, парка з РФ, Польща

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