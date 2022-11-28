Про це повідомило Radio Opole.
Шестеро людей госпіталізували й ще четверо перебувають в інфекційному відділенні. Їхній стан оцінювали як хороший.
Серед постраждалих є діти. Двох неповнолітніх помістили до дитячого відділення. Їхній стан теж оцінюють як хороший.
В одного з потерпілих виявили норовіруси. Тому стверджувати, що причиною нездужання було неналежне харчування, ще не можна.
Масове отруєння відбулося у п’ятницю. 23 людини поскаржилися на шлункову хворобу. У результаті 14 осіб госпіталізували. Більшість з них уже виписали.
З кухні центру взяли проби. Працівників вирішили перевірити на наявність сальмонелли.
У центрі розміщуються 300 українців.
- Голлівудський актор, відомий за фільмами “Люди Х”, “Крик”, “Людина-павук”, “Омен” тощо Лієв Шрайбер оголосив збір коштів на генератори для українських медустанов.