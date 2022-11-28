Про це повідомило Radio Opole.

Шестеро людей госпіталізували й ще четверо перебувають в інфекційному відділенні. Їхній стан оцінювали як хороший.

Серед постраждалих є діти. Двох неповнолітніх помістили до дитячого відділення. Їхній стан теж оцінюють як хороший.

В одного з потерпілих виявили норовіруси. Тому стверджувати, що причиною нездужання було неналежне харчування, ще не можна.

Масове отруєння відбулося у п’ятницю. 23 людини поскаржилися на шлункову хворобу. У результаті 14 осіб госпіталізували. Більшість з них уже виписали.

З кухні центру взяли проби. Працівників вирішили перевірити на наявність сальмонелли.

У центрі розміщуються 300 українців.