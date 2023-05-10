У Польщі ухвалили рішення про повернення російському місту Калінінград історичної назви Крулевець. Поляки заявили, що не хочуть називати населений пункт біля своїх кордонів на честь росіянина Михайла Калініна, який віддавав накази про вбивства їхнього народу.

Про це йдеться у рішенні Комітету зі стандартизації географічних назв за межами Республіки Польща на 125-му засіданні від 12 квітня 2023 року.

Згідно з рішенням комітету для міста з російською назвою “Калінінград” рекомендується використовувати лише польську назву Крулевець (Królewiec).

При внесенні зазначених змін врахувалося що, місто, яке нині має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під традиційною назвою Крулевець. Також чинна російська назва міста — штучна та не пов’язане ні з містом, ні з регіоном,

Як зазначили в рішенні, той факт, що велике місто, розташоване поблизу кордонів Польщі, було названо на честь “злочинця Михайла Калініна, який відповідальний за масове вбивство поляків під час Катинського розстрілу”.

Крім того, кожна країна має право використовувати у своїй мові традиційні назви. Водночас не можна примушувати використовувати неприйнятні для назви у власній мові.