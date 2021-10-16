Про це повідомила Gazeta Lubuska.
Аварія сталася в ніч на 16 жовтня на маршруті між населеними пунктами Будзєхув і Ясень.
Наразі відомо, що 31-річний українець, водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у кювет та перекинувся.
Внаслідок аварії на місці загинула 19-річна пасажирка. Водій та інші пасажири серйозно не постраждали.
Поліція з’ясовує обставини ДТП.
- Нагадаємо, у хостелі польського міста Стараховіце знайшли мертвою 51-річну українку.