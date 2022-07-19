Про це повідомило Міністерство фінансів Польщі.
Українські переселенці можуть платити податки на користь своєї держави за умови, що вони отримують доходи не з польських джерел. Тобто представництво їхнього працевлаштування не має бути зареєстровано Польщі.
У такий спосіб Польща надала можливість українським платникам податків продовжувати підтримувати економіку своєї країни. У міністерстві наголосили, що вони не виключають можливості збереження центру життєвих інтересів українців в Україні під час війни.
Зазначимо, що Офіс ефективного регулювання (BRDO) та ІТ-асоціація України звернулися до уряду і Міністерства фінансів країн ЄС. А саме до Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони попросили не змінювати податкове резидентство підприємців, які стали вимушеними переселенцями через війну.
- Нагадаємо, 30 червня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон від 8 червня 2022 року про внесення змін до Закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України” та деяких інших законів.
- У травні 2022 року серед держав-членів ЄС, Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які вимушено покинули Україну через повномасштабне вторгнення російських військ. За Польщею слідує Румунія та Болгарія.
- Після початку повномасштабної російсько-української війни, з 24 лютого 2022 року в Україні було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону.