У Польщі українців, які працюють дистанційно, звільнили від податків на користь цієї країни. Замість цього вони зможуть їх сплачувати в Україну.

Про це повідомило Міністерство фінансів Польщі.

Українські переселенці можуть платити податки на користь своєї держави за умови, що вони отримують доходи не з польських джерел. Тобто представництво їхнього працевлаштування не має бути зареєстровано Польщі.

У такий спосіб Польща надала можливість українським платникам податків продовжувати підтримувати економіку своєї країни. У міністерстві наголосили, що вони не виключають можливості збереження центру життєвих інтересів українців в Україні під час війни.

Зазначимо, що Офіс ефективного регулювання (BRDO) та ІТ-асоціація України звернулися до уряду і Міністерства фінансів країн ЄС. А саме до Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони попросили не змінювати податкове резидентство підприємців, які стали вимушеними переселенцями через війну.