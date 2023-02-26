У Польщі трапилася ДТП за участі двох мікроавтобусів, де перебували українці. П'ять громадян України шпиталізували.

Про це повідомило RMF24.

Інцидент трапився у Підкарпатському воєводстві Польщі. За інформацією від поліції, аварія сталася близько 4 ранку на трасі A4 в районі села Заблотце Ярославського повіту неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова.

За даними медиків у Перемишлі, пасажири обох мікроавтобусів — громадяни України.

“За попередніми висновками, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік. П’ятьох пасажирок з обох транспортних засобів шпиталізували”, – повідомила речниця поліції.

Зазначено, що загрози для їхнього життя немає.

Обидва водії були тверезими. Нині причини аварії продовжують з’ясовувати.