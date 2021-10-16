У Любуському воєводстві, що на заході Польщі, у ДТП потрапив автомобіль з українцями. Внаслідок аварії загинула 19-річна громадянка України.

Про це повідомила Gazeta Lubuska.

Аварія сталася в ніч на 16 жовтня на маршруті між населеними пунктами Будзєхув і Ясень.

Наразі відомо, що 31-річний українець, водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок аварії на місці загинула 19-річна пасажирка. Водій та інші пасажири серйозно не постраждали.

Поліція з’ясовує обставини ДТП.