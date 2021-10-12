Про це повідомив польський інформаційний телеканал Polsat News.

Речник поліції в місті Стараховіце, що на південному сході Польщі, Павло Кусяк заявив, що 11 жовтня 51-річна українка знепритомніла в хостелі.

Очевидці викликали швидку допомогу. Однак медики, які виїхали на місце, не змогли врятувати життя жінки.

Зазаначається, що протягом декількох годин на місці інциденту працювали поліціянти. Розслідування смерті жінки взяла на себе прокуратура. Правоохоронці не виключають, що “хтось міг сприяти смерті жінки”.

Детальнішої інформації про те, що саме сталося з українкою, чому вона втратила свідомість та через що вона померла – немає.