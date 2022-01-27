У місті Ченстохова через заборону абортів загинула вагітна пацієнтка на ім'я Агнєшка, яка була вагітна двійнятами.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Коли вона прибула до лікарні то, згідно із заявою, яку оприлюднили родичі, 37-річна жінка відчувала біль, коли прибула до лікарні. Одна була свідома та в задовільній фізичній формі.

Один з близнюків помер 23 грудня, але лікарі відмовилися вилучати мертву дитину, через чинні заборони. Пізніше, ще через тиждень помер і другий близнюк. Проте лікарі чекали ще два дні, щоб перервати вагітність. Мати померла 25 січня. В офіційній заяві від лікарні не вказується причина смерті, однак родина загиблої підозрює, що вона померла через септичний шок.

Після переривання вагітності працівники лікарні викликали священника для похорону близнюків, повідомила родина Агнєшки.

Згідно з заявою з лікарні, Агнєшка перед смертю мала позитивний результат на COVID-19, хоча при прийнятті у неї був негативний результат.

Після цього в Польщі відбулися протести.