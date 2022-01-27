Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Коли вона прибула до лікарні то, згідно із заявою, яку оприлюднили родичі, 37-річна жінка відчувала біль, коли прибула до лікарні. Одна була свідома та в задовільній фізичній формі.
Один з близнюків помер 23 грудня, але лікарі відмовилися вилучати мертву дитину, через чинні заборони. Пізніше, ще через тиждень помер і другий близнюк. Проте лікарі чекали ще два дні, щоб перервати вагітність. Мати померла 25 січня. В офіційній заяві від лікарні не вказується причина смерті, однак родина загиблої підозрює, що вона померла через септичний шок.
Після переривання вагітності працівники лікарні викликали священника для похорону близнюків, повідомила родина Агнєшки.
Згідно з заявою з лікарні, Агнєшка перед смертю мала позитивний результат на COVID-19, хоча при прийнятті у неї був негативний результат.
Після цього в Польщі відбулися протести.
Наші протестні акції ніколи не стосувалися лише закону, наша боротьба завжди була за право людини на життя. Тоді ми вийшли на вулиці на знак протесту проти того, щоб людей прирікали на смерть. Це може статися з кожною з нас. Цього разу загинула Агнешка. І я звинувачую владу в її смерті. Це вони засудили її до смерті в агонії та болю. Це вони її вбили”, – повідомила Марта Лемпарт, лідерка протесту.
- Також Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) Польщі оприлюднило коментар у зв’язку з масовими протестами через смерть молодої вагітної жінки.
- У Варшаві у листопаді 2020 року зібралася масштабна акція протесту проти посилення заборони абортів у країні. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.
- Майже 70% поляків підтримують проведення референдуму в країні з питання абортів. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницьким інститутом IBRiS на замовлення польського видання Onet.pl.