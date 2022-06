Про це повідомляє міністерство освіти і науки Польщі.

Відеогра стала частиною шкільної програми, вона доступна для безоплатного завантаження. Проєкт ініціював прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, і спочатку планувалося, що This War of Mine стане частиною шкільної програми у 2021 навчальному році. Проте це сталося тільки зараз. Антивоєнний симулятор виживання This War of Mine польської студії 11 bit studios — перша відеогра, яка отримала рекомендацію польського Міносвіти, і наразі лишається єдиною грою у списку.

This War of Mine — це унікальна відеогра про долю мирних жителів, які намагаються вижити в місті, охопленому збройним конфліктом. Відрізняється надзвичайним реалізмом у зображенні похмурої реальності воєн і безкомпромісним викладом морально і фізично нищівної боротьби за життя. Водночас інтерактивність у грі дозволяє поглянути на складні теми з точки зору учасника події.

Гра заснована на аналізі низки збройних конфліктів за останні кілька десятиліть. Такі події, як Варшавське повстання, Штурм Грозного або війна в Сирії, аналізувалися особливо з точки зору долі мирного населення. Процес створення гри також включав дослідження, що показують вплив травматичних переживань на психіку дорослих і дітей.

Завдання гравця – очолити групу мирних жителів, що вижили. Деякі з них – голодні, інші – в депресії або тяжко хворі. Їх об’єднує одне: всі вони хочуть вижити. Зусилля на пошуки ліків та їжі, бартерна торгівля чи потреба подбати про найменших задають у грі ритм повсякденного життя.

Рішення, прийняті гравцем, через потенційні наслідки можуть викликати докори сумління. Розповідь історії через рішення гравця допомагає зрозуміти звірства, яких зазнають на собі мирні жителі під час збройних конфліктів. Тон гри та точність у відображенні суворих реалій роблять її корисним інструментом під час розмови з учнями про війни, їх історію та природу, а також етику, психологію, цінність людської гідності чи поведінки людини в ситуаціях, які безпосередньо загрожують життю.

Гра неодноразово оцінена та винагороджена міжнародною спільнотою.

У співпраці з розробниками гри також розроблено навчальні матеріали для використання під час занять.

Відеогра доступна лише для студентів та вчителів у Польщі, які хочуть використовувати її на уроках польської мови, етики чи суспільствознавства. Будь-який подальший обмін, перепродаж, комерційне використання або розміщення на сайтах обміну файлами суворо заборонено.