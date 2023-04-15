У місті Вроцлав у тестовому режимі розпочав роботу стаціонарний центр обслуговування для громадян України "Паспортний сервіс".

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У цьому паспортному сервісі українці можуть отримати такі послуги, як виготовлення закордонного паспорта й ID-картки; оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; оформлення ID-картки; обмін посвідчення водія та страхування.

Центр працює з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 за адресою: plac Grunwaldzki 22.

Нагадаємо, що 31 березня, у столиці Німеччини в тестовому режимі розпочав свою роботу український “Паспортний сервіс”.

Відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс” у місті Берлін дозволить забезпечити українців дійсними паспортними документами, що надасть можливість їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.

Зазначимо, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із початку повномасштабної війни РФ в Україні на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон вимушено переміщених українців, які потребують вирішення чимало питань з паспортними документами.

Центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс” у Берліні знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за “живою” чергою (електронна черга запрацює згодом).

Зазначимо, що станом на сьогодні окрім Німеччини та Польщі підрозділи “Паспортного сервісу” вже доступні у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).