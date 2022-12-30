Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Відтак, Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг, що дозволяє українцям оформлювати паспортні документи за межами України.
У новому центрі, розташованому за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, українців можуть звернутись за послугами: одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки; оформлення закордонного паспорта; оформлення ID-картки; обміну водійського посвідчення та страхування.
У відомстві зазначили, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку “живої черги”.
Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки. Графік роботи з понеділка по суботу з 9 до 18.
Нагадаємо, що у Польщі вже відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП “Документ”. У Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві понад 100 тисяч українців вже звернулися за отриманням необхідних документів.
У МВС зауважили, що у 2023 році планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.
- У червні 2022 року представництво державного підприємства “Документ” розпочало оформлення паспортних документів громадянам України у Варшаві.
- Польська залізниця спростила правила користування для громадян України, що змушені тимчасово виїхати з країни через російське вторгнення.