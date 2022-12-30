Сьогодні, 30 грудня, у місті Гданськ відкривається ще один стаціонарний центр обслуговування для громадян України "Паспортний сервіс".

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Відтак, Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг, що дозволяє українцям оформлювати паспортні документи за межами України.

У новому центрі, розташованому за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, українців можуть звернутись за послугами: одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки; оформлення закордонного паспорта; оформлення ID-картки; обміну водійського посвідчення та страхування.

У відомстві зазначили, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку “живої черги”.

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки. Графік роботи з понеділка по суботу з 9 до 18.

Нагадаємо, що у Польщі вже відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП “Документ”. У Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві понад 100 тисяч українців вже звернулися за отриманням необхідних документів.

У МВС зауважили, що у 2023 році планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.