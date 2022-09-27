Про це повідомило PAP.

Церемонія відкриття відбулася у Гданську. Газопровід простягається з Норвегії до Польщі.

“Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати – епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується. Епоха, яка відзначена шантажем, погрозами та здирством”, – заявив Моравецький.

Польський прем’єр наголосив, що відсьогодні починається “епоха енергетичного суверенітету, енергетичної свободи та підвищеної безпеки”. Моравецький підкреслив, що енергетична безпека тепер має ширше значення з огляду на події у світі.

Газопровід Baltic Pipe створює новий маршрут постачання природного газу. Його імпортуватимуть з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а відтак – до сусідніх країн.

Запуск газопроводу заплановано на 1 жовтня. Інвесторами є данська Energinetn та польська Gaz-System.

У 2023 році польська нафтогазова компанія PGNiG планує імпортувати не менш як 6,5 млрд кубометрів природного газу з Норвегії. Компанія має намір використати наступного року 80% пропускної спроможності трубопроводу. До 2024 року показник буде збільшено до 90%, що становить близько 7,7 млрд кубометрів.

Після того, як Росія припинила постачання до Польщі у квітні, країна шукала альтернативні джерела газу. Тепер ним є трубопровід потужністю 10 млрд кубометрів.

Для своїх постачань PGNiG зарезервувала близько 8 мільярдів кубометрів пропускної спроможності. У польської компанії вистачає ресурсів, аби використати пропускну спроможність трубопроводу, яка доступна на 2022 рік.