У Польщі знову почали зносити пам'ятники часів СРСР. На тлі російської агресії стосовно України в сусідній країні відновили процес декомунізації, який передбачає позбавлення від символів тоталітарних режимів.

Про це повідомив News From Poland.

Зусилля для цього відновлює Державний інститут національної пам’яті країни (IPN). За словами очільника IPN Кароля Навроцького, історія стає свіжим досвідом, коли російські військові “з Леніним і Сталіним в головах “звільняють” Україну, вбиваючи жінок і дітей”.

У Польщі вважають дії та наміри Кремля зміною одного тоталітарного режиму на інший, додало видання. Глава Державного інституту пам’яті країни пояснив, що виправдання Росії щодо нападу на Україну полягало у прославлянні імперіалістичних традицій і зміні ставлення до злочинів радянського комунізму.

“Це змушує нас ще більше усвідомити важливість позбутися імен та символів, що пропагують комунізм, з польського публічного простору”, — додав він.

Вчений пояснив, що для Польщі радянські символи характеризують їхнє поневолення і колонізацію. Він порівняв комуністичну Червону зірку з нацистською свастикою, оскільки зараз у символі російської армії поляки бачать “злочинців Катині”. У 1940 році рішенням СРСР було розстріляно 22 000 польських офіцерів та інтелігенції. Вони потрапили до полону у 1939 році, коли на країну одночасно напали СРСР та Третій Рейх.

Вже демонтували пам’ятник у селі Седлець. Його було створено для позначення місця поховання 130 червоноармійців. Проте пізніше останки військових перенесли. У Домброва-Гурнича минулого тижня оголосили про знесення ще двох пам’ятників. Найближчими днями у Польщі демонтують ще три пам’ятники радянської Червоної Армії.

У Польщі прийняли “Закон про декомунізацію” у 2016 році. Він передбачає прибирання символів, які “пропагують комунізм або інші тоталітарні системи”. Багато польських політиків виступали “за”, але Росія критикувала такі дії. На сьогодні багато пам’ятників та назв вулиць не змінили, але як сказав Навроцький, “прийшов час надолужити згаяне в цій царині”. Уряд запланував прибрати символи із 60 муніципалітетів.

По всій країні проходять дебати стосовно знесення об’єктів. Цього тижня почнуть телефонне опитування жителів деяких міст.