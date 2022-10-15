Про це повідомляє пресслужба польського оператора нафтопроводу “Дружба” PERN.
У повідомленні зазначається, що технічні служби PERN повністю відновили працездатність трубопроводу, який використовувався для постачання сирої нафти в Німеччину. Зараз постачання здійснюються по обох трубопроводах західної ділянки.
Крім того, у компанії зауважили, що причини, які спричинили витік, з’ясовуються.
“На цю мить діяльність служб PERN зосереджена на розчищенні території та відновленні її до початкового стану”, – розповіли у компанії.
Нагадаємо, що пізно ввечері у вівторок 11 жовтня системи автоматизації PERN виявили витік у трубопроводі “Дружба” на одній із двох ниток його західної ділянки.
Системи автоматизації PERN виявили витік у трубопроводі “Дружба” на ділянці, що знаходиться за 70 кілометрів від міста Плоцька в центральній частині країни. По ній сира нафта надходить до Німеччини.
Місце витоку відразу перекрили, натомість друга лінія нафтопроводу продовжувала функціонувати.
Проте у Польщі не вважають, що причиною витоку на нафтопроводі “Дружба” може бути диверсія. Поляки називають інцидент “випадковим пошкодженням”.
“Тут ми можемо говорити про випадкові пошкодження. Ми живемо в неспокійний час, можливі різні конотації, але на цьому етапі у нас немає жодних підстав так вважати”, – сказав польський посадовець, відповідальний за енергетичну інфраструктуру Матеуш Бергер, відповідаючи на питання про можливість диверсії.
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