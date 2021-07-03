У Польщі внаслідок ДТП постраждали четверо українців. Серед них є неповнолітній.

Про це поінформував у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Аварія сталася біля Тарнува.

За словами Ніколенка, постраждалих було госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів – без травм.

“Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм. Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею”, – написав Ніколенко.

Генеральний консул України в Кракові В’ячеслав Войнаровський розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”, що внаслідок ДТП поблизу Тарнува сильно постраждали троє українців – батьки і дитина. Стан дитини лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

“Кілька хвилин тому я повернувся з краківської університетської клініки, де перебуває травмована дитина, і консульства, де працює оперативний штаб з вирішення питань, пов’язаних з цією ДТП. Мені вдалося потрапити безпосередньо до реанімаційного відділення. Дитина у вкрай тяжкому стані, травмовані голова і селезінка, надаються всі необхідні медичні обстеження і дії, очікується консиліум. Очевидно, після цього буде детальніша інформація. Батьки також у тяжкому стані, але в іншій клініці, де також перебувають наші консули, які працюють разом з лікарями для надання всієї необхідної допомоги”, – поінформував генконсул.

За його словами, вже встановлено, з якого регіону України були постраждалі люди.

“Поліція впродовж найближчої години повинна надати офіційну інформацію. Подібні речі відносяться до захисту персональних даних і службової таємниці правоохоронних органів. Але в нас є повний обсяг інформації про цих людей. З інших осіб – два водії, вони не потребували госпіталізації. Інші особи теж не отримали ушкоджень”, – додав Войнаровський.

За даними польського видання Nasze Miasto, сьогодні вранці поблизу польського міста Тарнув сталася аварія за участі легковика і мікроавтобуса з українцями.

ДТП сталася незадовго до 8:00 ранку на смузі в напрямку Кракова. Зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Автобус, що перевозив 9 громадян України, перекинувся на бік.