У Польщі водій таксі зґвалтував українку: його взято під варту

Про це інформує TVN Warszawa.
Вдалося встановити, що злочинець напав на українку у ніч з 12 на 13 лютого. За попередньою інформацією відомо, що українка поверталася з вечірки, на якій вона була зі своєю подругою. Потерпіла замовила таксі з одного із готелів Середмістя. Через певний час вона звернулася до поліції з заявою про зґвалтування.
За словами Александри Скшиняж, речниці Окружної прокуратури у Варшаві, водієві пасажирського транспорту висунули звинувачення. Вона також повідомила, що підозрюваного взято під варту на три місяці.
“Окружна прокуратура у Варшаві веде провадження щодо громадянина Туркменістану, який підозрюється у насильстві. Здійснюючи послугу з перевезення пасажирів, він позбавив волі потерпілу, а потім змусив її до статевого акту”, — сказала речниця.
За встановленими даними, зловмисник використовував додаток Bolt. Представники застосунку прокоментували ситуацію, наголосивши, що вони “не терплять насильства, тому добровільно співпрацюють з поліцією, повідомляючи всю відому інформацію задля затримання злочинця”.
- У вівторок, 7 січня, колишнього офіцера лондонської поліції посадили у в’язницю на понад 30 років за серію зґвалтувань і жорстоке поводження з жінками.
- Офіцер поліції Лондона зізнався у 49 правопорушеннях, включаючи 24 зґвалтування за 18-річний період. Це спровокувало заклики до термінової реформи у найбільшому підрозділі поліції Сполученого Королівства Великої Британії.
- На окупованих Росією територіях України фіксують випадки сексуальних злочинів щодо українських жінок, чоловіків та дітей.
- Минулими днями міжнародна команда юридичних консультантів працювала з місцевими прокурорами у відвойованому Україною місті Херсон, коли вони почали збирати докази ймовірних сексуальних злочинів російських військ у межах повномасштабного розслідування.