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У Польщі водій таксі зґвалтував українку: його взято під варту

У столиці Польщі - Варшаві - прокуратура розпочала провадження щодо водія таксі, якого підозрюють у зґвалтуванні українки. Зловмисник утримував пасажирку проти її волі, а потім насильно примусив до статевого акту.

Неділя, 19 лютого 2023, 11:25
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Про це інформує TVN Warszawa.

Вдалося встановити, що злочинець напав на українку у ніч з 12 на 13 лютого. За попередньою інформацією відомо, що українка поверталася з вечірки, на якій вона була зі своєю подругою. Потерпіла замовила таксі з одного із готелів Середмістя. Через певний час вона звернулася до поліції з заявою про  зґвалтування.

За словами Александри Скшиняж, речниці Окружної прокуратури у Варшаві, водієві пасажирського транспорту висунули звинувачення. Вона також повідомила, що підозрюваного взято під варту на три місяці.

“Окружна прокуратура у Варшаві веде провадження щодо громадянина Туркменістану, який підозрюється у насильстві. Здійснюючи послугу з перевезення пасажирів, він позбавив волі потерпілу, а потім змусив її до статевого акту”, — сказала речниця.

За встановленими даними, зловмисник використовував додаток Bolt. Представники застосунку прокоментували ситуацію, наголосивши, що вони “не терплять насильства, тому добровільно співпрацюють з поліцією, повідомляючи всю відому інформацію задля затримання злочинця”.

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