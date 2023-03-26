У Польщі встановили 70 білбордів, на яких українці щиро дякують полякам за підтримку

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зокрема історія армійця Антона. Його близьким довелося стати біженцями в Польщі. Чи історія дівчини Марії з Маріуполя, яка ледве вижила у маріупольській блокаді, а в березні 2022 року разом із двоюрідними братами та матір’ю була евакуйована до Польщі.
Протягом місяця встановлені по всій Польщі білборди змогли побачити приблизно 60 мільйонів людей, або 2 мільйони осіб щодоби.
Мінреінтеграції висловлює щиру подяку ініціативі Євромайдан-Варшава, фонду «Stand with Ukraine» та організації «Nova Ukraine» за проведену роботу. Адже зараз надважливо сказати мільйонам поляків про те, що ми, українці, їм вдячні. Що ми завжди пам’ятатимемо ту неймовірну підтримку з боку дружньої нам країни у ці складні для нашої держави часи.
Інформаційна кампанія до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проводилася силами громадської ініціативи Євромайдан-Варшава, фонду “Stand with Ukraine” та організації “Nova Ukraine”.
Зауважимо, від початку повномасштабного російського вторгнення симпатія поляків до українців досягла рекордних показників за останні 30 років. Водночас найбільш негативно у Польщі ставляться до росіян.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.
- 67% українців переконані, що країна-агресор вже вичерпує свої ресурси у повномасштабній війні, а Україна разом з партнерами зможе перемогти “не у віддаленому майбутньому”.
- Протягом 5 місяців 98 польських поліціянтів брали участь у секретній місії в Україні, займаючись розмінуванням деокупованих територій Київщини. Їм вдалося прибрати 2 000 небезпечних предметів.