У Польщі встановили 70 білбордів, на яких українці щиро дякують полякам за підтримку

У межах акції "Дякую, Польще" по всій країні встановили 70 білбордів із зображеннями українців, які щиро дякують полякам та Польщі за підтримку. Світлини не випадкові – на них зображені українські громадяни, котрим допомогли поляки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема історія армійця Антона. Його близьким довелося стати біженцями в Польщі. Чи історія дівчини Марії з Маріуполя, яка ледве вижила у маріупольській блокаді, а в березні 2022 року разом із двоюрідними братами та матір’ю була евакуйована до Польщі.

Протягом місяця встановлені по всій Польщі білборди змогли побачити приблизно 60 мільйонів людей, або 2 мільйони осіб щодоби.

Мінреінтеграції висловлює щиру подяку ініціативі Євромайдан-Варшава, фонду «Stand with Ukraine» та організації «Nova Ukraine» за проведену роботу. Адже зараз надважливо сказати мільйонам поляків про те, що ми, українці, їм вдячні. Що ми завжди пам’ятатимемо ту неймовірну підтримку з боку дружньої нам країни у ці складні для нашої держави часи.

Інформаційна кампанія до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проводилася силами громадської ініціативи Євромайдан-Варшава, фонду “Stand with Ukraine” та організації “Nova Ukraine”.

Зауважимо, від початку повномасштабного російського вторгнення симпатія поляків до українців досягла рекордних показників за останні 30 років. Водночас найбільш негативно у Польщі ставляться до росіян.