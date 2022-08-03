Вчора до України прибув міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау. Того ж дня російські окупанти завдали ракетного удару по Львівській області.

Про це повідомили в етері Польського радіо.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський висловив думку, що обстріл Червоноградського району не був випадковістю. Цей район знаходиться поблизу кордону з Польщею.

“Думаю, що обстріл під час цього візиту не є зовсім випадковим“, – сказав Яблонський.

Окупанти минулого дня уразили ракетний комплекс. Заступник міністра зазначив, що РФ від початку вторгнення атакує різні цілі в Україні, більшість з яких є цивільними об’єктами. Він вважає, що Кремль змушений вести війну методами неточних обстрілів, що часто відбувається коштом цивільних.