Про це повідомляє Надбужанський відділ прикордонної служби Польщі.
Цього року співробітники прикордонної служби Надбужанського відділу виявили 554 випадки використання підроблених міжнародних сертифікатів щодо вакцинації проти COVID-19. Їх видавали в Україні.
Як правило, фейкові сертифікати ідентифікували на етапі паспортного контролю, коли у прикордонників виникала обґрунтована підозра.
Контрольними пунктами-лідерами за виявленням підроблених сертифікатів є “Рава-Руська-Гребенне” (352 випадки), “Долгобичув-Угрів” (76 випадків), “Зосин-Устилуг” (74 випадки) та “Ягодин-Дорогуськ” (52 випадки).
Згідно з польським законодавством, використання фальшивих документів карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.
Після виявлення підробок та закінчення процедур оформлення документів, польські прикордонники забороняли в’їзд до Польщі та депортували порушників.
В Україні порушникам загрожує штраф у розмірі до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років (згідно з частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України – “Використання свідомо підробленого документа”).
- Нагадаємо, що розробникові фейкової «Дії» запропонували стажування в Мінцифрі.
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