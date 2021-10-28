Польські прикордонники з початку 2021 року виявили 554 підроблених українських COVID-cертифікати.

Про це повідомляє Надбужанський відділ прикордонної служби Польщі.

Цього року співробітники прикордонної служби Надбужанського відділу виявили 554 випадки використання підроблених міжнародних сертифікатів щодо вакцинації проти COVID-19. Їх видавали в Україні.

Як правило, фейкові сертифікати ідентифікували на етапі паспортного контролю, коли у прикордонників виникала обґрунтована підозра.

Контрольними пунктами-лідерами за виявленням підроблених сертифікатів є “Рава-Руська-Гребенне” (352 випадки), “Долгобичув-Угрів” (76 випадків), “Зосин-Устилуг” (74 випадки) та “Ягодин-Дорогуськ” (52 випадки).

Згідно з польським законодавством, використання фальшивих документів карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Після виявлення підробок та закінчення процедур оформлення документів, польські прикордонники забороняли в’їзд до Польщі та депортували порушників.

В Україні порушникам загрожує штраф у розмірі до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років (згідно з частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України – “Використання свідомо підробленого документа”).