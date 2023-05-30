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У Польщі вийде в кінопрокат україномовна версія мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

З 1 червня у Польщі стартує кінопрокат україномовної версії анімації "Мавка. Лісова пісня".

Вівторок, 30 травня 2023, 21:00
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Джерело: Держкіно.

Посольство України у Польщі стало почесним партнером показів “Мавка. Лісова пісня” українською мовою, які відбудуться в червні та липні у кінотеатрах Варшави, Вроцлава, Гданську, Ґдині, Щецина, Познані, Жешува та інших міст.

Прем’єра мультфільму польською мовою відбудеться 4 серпня 2023 року, а роль головної героїні озвучить Роксана Венгель.

Фільм, створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”, розповідає про міцний зв’язок людини з природою, вічні цінності кохання та вірності, а також боротьбу добра зі злом.

Зазначимо, що нещодавно студія Animagrad (FILM.UA Group) презентували збірку оркестрової музики до анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня”, створену україно-італійською командою.

Альбом містить 49 інструментальних мелодій, які передають загальний настрій мультфільму, а також демонструють багатство українських музичних мотивів. Прослухати альбом можна на всіх музичних платформах.

Розмаїтий музичний світ Мавки створив італійський композитор Даріо Веро. Оригінальні теми його авторства занурюють глядача в магічну подорож “Світом лісу” і “Світом людей” та допомагають глибше відчути події, відтворені на екрані.

“Основні теми присвячені головним героям: Мавці, Килині та Лукашу. Вони розкривають характери персонажів, яскравіше й точніше передають їхні наміри”, – зазначив композитор Даріо Веро.

Збірка оригінальних тем до мультфільму є поєднанням класичної, етнічної, поп- та оригінальної української музики.

З українського боку над розробкою інструментальних композицій працювали: співачка, заслужена артистка України, переможниця 9-го сезону “Голосу країни” Оксана Муха, учасники всесвітньо відомого оркестру “Віртуози Києва” та мультиінструменталіст Максим Бережнюк.

За даними Держкіно, запис “Мавчиних музичних тем” відбувся на Forum Studios, легендарній студії в Римі. З італійської сторони до створення долучились лауреати міжнародних нагород, звукорежисери Фабіо Патріньяні, Федеріко Солаццо, Барбад Баят та Фабріціо Де Кароліс.

Теги: анімаційний фільм, кіномистецтво, Мавка. Лісова пісня, мультфільм, Польща, творчість, прокат

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