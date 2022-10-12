У Польщі не вважають, що причиною витоку на нафтопроводі "Дружба" може бути диверсія. Поляки називають інцидент "випадковим пошкодженням".

Про це повідомляє Reuters.

Пізно ввечері у вівторок 11 жовтня системи автоматизації PERN виявили витік у трубопроводі “Дружба” на одній із двох ниток його західної ділянки.

“Тут ми можемо говорити про випадкові пошкодження. Ми живемо в неспокійний час, можливі різні конотації, але на цьому етапі у нас немає жодних підстав так вважати”, – сказав Reuters телефоном польський посадовець, відповідальний за енергетичну інфраструктуру Матеуш Бергер, відповідаючи на питання про можливість диверсії.

Зазначається, що системи автоматизації PERN виявили витік у трубопроводі “Дружба” на ділянці, що знаходиться за 70 кілометрів від міста Плоцька в центральній частині країни. По ній сира нафта надходить до Німеччини.

Місце витоку перекрили, друга лінія нафтопроводу продовжує функціонувати. На місце події негайно виїхали рятувальні служби для оцінки ситуації, охорони території та початку рятувальних робіт.

Інформаційна агенція зауважує, що Європа перебуває у стані підвищеної готовності щодо безпеки своєї енергетичної інфраструктури після того, як минулого місяця були виявлені значні витоки в газопроводах “Північний потік”, що йдуть з РФ до Європи під Балтійським морем.

Нагадаємо, що 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.