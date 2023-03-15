Про це інформує RMF24.
Під час розслідування співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 6 осіб, а через діяльність шпигунів на залізничних коліях та в об’єктах критичної інфраструктури Польщі було оголошено режим підвищеної готовності.
Відтак, затриманими виявилися іноземці “із-за східного кордону”, які мали працювати на російські спецслужби.
Співробітники ABW затримали їх у зв’язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу.
Згідно з інформацією, отриманою RMF FM, мовиться насамперед про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві – зокрема біля аеропорту в Ясьонці, поблизу Жешува. Аеропорт є головним транзитним пунктом західної зброї та боєприпасів для України.
За даними видання, камери також були встановлені в інших частинах Польщі.
У зв’язку зі спецоперацією співробітники служб і поліції приведені в стан підвищеної готовності. Особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці стратегічно важливих залізничних шляхів у Польщі, також посилено захист ключових об’єктів критичної інфраструктури.
- В країнах Європи активно діє російська шпигунська мережа, яка зараз зосередилась на нейтралізації шляхів постачання західної зброї в Україну.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.