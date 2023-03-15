Польські спецслужби викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію, відтак група шпигунів повинна була вести підготовку диверсійної діяльності у Польщі.

Про це інформує RMF24.

Під час розслідування співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 6 осіб, а через діяльність шпигунів на залізничних коліях та в об’єктах критичної інфраструктури Польщі було оголошено режим підвищеної готовності.

Відтак, затриманими виявилися іноземці “із-за східного кордону”, які мали працювати на російські спецслужби.

Співробітники ABW затримали їх у зв’язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу.

Згідно з інформацією, отриманою RMF FM, мовиться насамперед про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві – зокрема біля аеропорту в Ясьонці, поблизу Жешува. Аеропорт є головним транзитним пунктом західної зброї та боєприпасів для України.

За даними видання, камери також були встановлені в інших частинах Польщі.

У зв’язку зі спецоперацією співробітники служб і поліції приведені в стан підвищеної готовності. Особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці стратегічно важливих залізничних шляхів у Польщі, також посилено захист ключових об’єктів критичної інфраструктури.