Мережа Burger King у Польщі випустила бургер під назвою Goudomor (Гаудомор). Українці у Польщі та поза нею вбачають тут співзвучність зі словом "Голодомор".

Про це пише польське видання Warszawa w Pigulce.

Президент Спілки українців у Польщі Мирослав Скорка сказав, що назва більш ніж невдала. Він назвав її “огидною”.

“Для тих, хто не має уявлення про історію, ця назва нічого не нагадуватиме. Для тих, хто володіє мінімальними знаннями, ця назва одразу нагадує про один із найбільших злочинів в історії”, – каже Скорка.

Зазначимо, що в четвер на офіційному польському сайті мережі Burger King більше не було згадки про Goudomor. Результати пошуку в Інтернеті ведуть до пустої сторінки. Також Goudomor не знайти тепер й в офіційному меню.