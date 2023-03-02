Польща та Україна закликали ввести міжнародні обмеження проти атомної енергетики Росії після того, як ЄС ухвалив свій пакет санкцій, який не включає атомну енергетику Москви через спротив деяких країн-членів ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва на енергетичній конференції в столиці Хорватії Загребі заявила, що потрібно припинити членство Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії, якщо Захід хоче розвивати ядерну енергетику.

Нам потрібно припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією… І я вірю, що Європі вдасться це зробити. Наступний пакет ядерних санкцій – це наш майбутній виклик, з яким ми маємо зіштовхнутися, як би важко це не було”.

Вона зазначила, що окупація Росією Запорізької атомної електростанції на півдні України є “дуже величезною небезпекою для наших економік, нашого суспільства, нашої безпеки”.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що необхідно позбутися росіян в атомній сфері, адже у цивілізованому світі вони не можуть бути присутніми як партнери у бізнесі.

Та додав, що росіяни руйнують усе, “вони руйнують усі сім стовпів ядерної безпеки”.

Зауважимо, країни-члени Європейського Союзу ввечері 24 лютого, у перші роковини повномасштабної війни погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.

6 лютого 2023 року відбулася ротація постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, а також на Південноукраїнській АЕС.