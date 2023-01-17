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У Польщі Залужний провів першу особисту зустріч із генералом Міллі: обговорили нагальні потреби ЗСУ

17 січня в Польщі відбулася перша особиста зустріч Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вівторок, 17 січня 2023, 19:24
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Про це український генерал повідомив у Facebook.

Залужний висловив подяку генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.

Окремо український генерал обговорив нагальні потреби ЗСУ, задоволення яких прискорить перемогу України над Росією.

Зустріч генералів відбувається напередодні майбутньої події в Німеччині в п’ятницю, де союзники зустрінуться з представниками української оборони на авіабазі Рамштайн у рамках Контактної групи з питань оборони України.

Зауважимо, 3 січня відбулась перша телефонна розмова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив військові підсумки минулого 2022 року. Генерал оприлюднив дані щодо звільнення територій, ліквідації росіян та навчання українських армійців.

Теги: Валерій Залужний, Марк Міллі, обговорення, особиста зустріч, потреби ЗСУ, союзники України

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