У Польщі створили портал, який назвали «База знань про клімат». На ньому містяться актуальні та надійні джерела інформації про зміну клімату.

Про це повідомило «Польське радіо».

Базі знань про клімат є загальнодоступним безоплатним порталом. Його мета полягає у підтримці боротьби з дезінформацією.

Для створення сайту було залучено експертів з більше як 10 неурядових організацій, науково-дослідних інститутів, а також наукових центрів. За словами директора Інституту охорони навколишнього середовища-Національного науково-дослідного інституту Крістіана Щепаньського, база даних є колекцією звітів і публікацій про зміну клімату. У проекті зібрали урядові документи, звіти міжнародних організацій та фондів.

«Це дужа широка, дуже міждисциплінарна (колекція, – ред.), що представляє якомога більше та якомога ширші знання, але яка також представляє різноманітні досягнення, пов’язані зі зміною клімату», — зазначив Крістіан Щепаньський.

Крім публікацій та звітів на порталі додали коментарі до них, аби полегшити розуміння наукового змісту.

«Це багато різних видів досліджень, дуже достовірних звітів, документів, пов’язаних із питаннями клімату в різних сферах: як у сфері охорони здоров’я, так і у сфері стихійних лих, у сфері, пов’язаній зі зміною клімату, із впливами, пов’язаними з адаптацією, із тим, як нам потрібно адаптуватися до цих уже існуючих, але також прийдешніх змін клімату», — додав директор інституту.