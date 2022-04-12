Військова жандармерія затримала громадянина РФ, підозрюваного в діяльності на користь російської розвідки. Чоловік, діючи від імені російських служб, вів діяльність на шкоду Республіці Польща. Затримання відбулося 6 квітня цього року.

Про це повідомляє пресслужба Національної прокуратури Польщі.

Зібрані докази свідчать, що інформацію про боєготовність збройних сил Польщі та військ НАТО чоловік збирав на запит російських спецслужб. Затриманого передали до прокуратури, де він заслухав обвинувачення у скоєнні злочину шпигунства.

Підозрюваний – громадянин РФ, який 18 років проживає в Польщі. Він керував бізнесом у цій країні. У ході слідства залучено докази, які наразі перевіряють. За клопотанням прокуратури, суд вирішив взяти його під варту на три місяці.