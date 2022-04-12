Про це повідомляє пресслужба Національної прокуратури Польщі.
Зібрані докази свідчать, що інформацію про боєготовність збройних сил Польщі та військ НАТО чоловік збирав на запит російських спецслужб. Затриманого передали до прокуратури, де він заслухав обвинувачення у скоєнні злочину шпигунства.
Підозрюваний – громадянин РФ, який 18 років проживає в Польщі. Він керував бізнесом у цій країні. У ході слідства залучено докази, які наразі перевіряють. За клопотанням прокуратури, суд вирішив взяти його під варту на три місяці.
- Нагадаємо, голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич заявив, що авіакатастрофа літака експрезидента Польщі Леха Качинського сталася через пряме втручання РФ.
- Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський назвав неможливою співпрацю з Угорщиною доки прем’єр-міністр Віктор Орбан не змінить свою позицію щодо війни РФ проти України.
- Раніше Анджей Дуда прокоментував дії російських армійців у містечку Буча, що під Києвом. На думку політика, вбивства мирних людей – це ніщо інше, як геноцид українського народу.
- Віцепрем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський вимагає від Бундестагу ввести нафтове ембарго проти РФ та висловив незадоволення позицією Німеччини.